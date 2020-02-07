Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне все ветераны получат единовременные выплаты в размере 75 000 руб., соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Обычно единовременные выплаты к годовщине Победы составляли 5000–10 000 руб.
Выплаты получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
Вдовы и вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50 000 руб.)
Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Ожидается, что на памятные мероприятия приедут многие мировые лидеры. В частности, планируется пригласить президента Украины Владимира Зеленского, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков. О желании приехать в Москву 9 мая говорил президент США Дональд Трамп. Путин пригласил его во время встречи в Осаке на саммите G20.