Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны. Ожидается, что на памятные мероприятия приедут многие мировые лидеры. В частности, планируется пригласить президента Украины Владимира Зеленского, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков. О желании приехать в Москву 9 мая говорил президент США Дональд Трамп. Путин пригласил его во время встречи в Осаке на саммите G20.