СМИ сообщили о планах Лукашенко провести кадровые назначения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня проведет кадровые назначения, сообщает «БелТА» в своем Telegram-канале.
«У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений», – говорится в сообщении.
9 августа в стране прошли выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов. После этого белорусское правительство ушло в отставку в соответствии с требованием Конституции страны.
Позже Лукашенко назначил новое правительство. Все члены предыдущего правительства, руководители государственных комитетов сохранили свои должности. Премьер-министром переназначен Роман Головченко.