Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции с «государственной наградой»
«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда», – заявил он.
Санкции, введенные в отношении других государственных деятелей и политиков Украины, Порошенко назвал «знаком качества».
По словам Порошенко, возглавляемая им партия «Европейская солидарность» продолжает бороться с Москвой и действующей украинской властью, которая «боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины».
В офисе президента Украины Владимира Зеленского предположили, что расширение санкционного списка является попыткой России «защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны».
Накануне Россия добавила 41 человека в список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. Помимо Порошенко в список попали солист рок-группы «Океан Эльзы», экс-лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, депутат Рады Кира Рудик, руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив.
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.