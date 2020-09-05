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Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции с «государственной наградой»

Ведомости

Введенные Россией персональные санкции в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко можно сравнить с «государственной наградой», заявил украинский политик в Facebook.

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда», – заявил он.

Санкции, введенные в отношении других государственных деятелей и политиков Украины, Порошенко назвал «знаком качества».

По словам Порошенко, возглавляемая им партия «Европейская солидарность» продолжает бороться с Москвой и действующей украинской властью, которая «боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины».

В офисе президента Украины Владимира Зеленского предположили, что расширение санкционного списка является попыткой России «защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны».

Накануне Россия добавила 41 человека в список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. Помимо Порошенко в список попали солист рок-группы «Океан Эльзы», экс-лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, депутат Рады Кира Рудик, руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив.

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее по теме: Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных