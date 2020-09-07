Мишустин назвал Путина своим наставником
Премьер Михаил Мишустин в ходе конкурса управленцев «Лидеры России» назвал президента России Владимира Путина своим наставником.
«Сегодня для меня наставник – президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться», – сказал Мишустин в Солнечногорске. По его словам, с наставником можно не советоваться часто, «но он точно есть рядом» и поддержит.
«Первые наши наставники – это наши родители. Когда помнят о корнях, о родителях, причинно-следственная связь, откуда вы вышли, это очень много. Так, наверное, зарождается любой институт наставничества. Для меня потом наставниками стали мои учителя», – рассказал председатель правительства.
Конкурс управленцев «Лидеры России» с 2017 г. проводит организация «Россия – страна возможностей» по поручению Путина. За два года назначения на высокие посты получили 150 победителей «Лидеров России»: двое из них стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. Победители получают в наставники чиновников, топ-менеджеров банков и корпораций, их могут назначить на должности в органах власти или госкомпаниях. Помимо этого они получают грант на обучение в размере 1 млн руб.