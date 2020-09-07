Мишустин назвал Путина своим наставником

Конкурс управленцев «Лидеры России» с 2017 г. проводит организация «Россия – страна возможностей» по поручению Путина. За два года назначения на высокие посты получили 150 победителей «Лидеров России»: двое из них стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. Победители получают в наставники чиновников, топ-менеджеров банков и корпораций, их могут назначить на должности в органах власти или госкомпаниях. Помимо этого они получают грант на обучение в размере 1 млн руб.