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Мишустин назвал Путина своим наставником

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Премьер Михаил Мишустин в ходе конкурса управленцев «Лидеры России» назвал президента России Владимира Путина своим наставником.

«Сегодня для меня наставник – президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться», – сказал Мишустин в Солнечногорске. По его словам, с наставником можно не советоваться часто, «но он точно есть рядом» и поддержит.

«Первые наши наставники – это наши родители. Когда помнят о корнях, о родителях, причинно-следственная связь, откуда вы вышли, это очень много. Так, наверное, зарождается любой институт наставничества. Для меня потом наставниками стали мои учителя», – рассказал председатель правительства.

Конкурс управленцев «Лидеры России» с 2017 г. проводит организация «Россия – страна возможностей» по поручению Путина. За два года назначения на высокие посты получили 150 победителей «Лидеров России»: двое из них стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров. Победители получают в наставники чиновников, топ-менеджеров банков и корпораций, их могут назначить на должности в органах власти или госкомпаниях. Помимо этого они получают грант на обучение в размере 1 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных