Убийцам саудовского журналиста Хашкаджи дали по 20 лет тюрьмы

Как сообщили телеканалу, этот срок они получили за непосредственное участие в убийстве. Еще троим обвиняемым дали от семи до 10 лет лишения свободы. Об остальных фигурантах дела не сообщается. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Ранее пятерым убийцам Хашкаджи грозила смертная казнь.