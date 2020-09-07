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Убийцам саудовского журналиста Хашкаджи дали по 20 лет тюрьмы

Ведомости

Пять человек, признанных виновными в убийстве саудовского обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в 2018 г., приговорены к 20 годам лишения свободы каждый, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии.

Как сообщили телеканалу, этот срок они получили за непосредственное участие в убийстве. Еще троим обвиняемым дали от семи до 10 лет лишения свободы. Об остальных фигурантах дела не сообщается. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Ранее пятерым убийцам Хашкаджи грозила смертная казнь.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи, критиковавший саудовские власти, 2 октября 2018 г. исчез на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он пришел для получения разрешения для женитьбы на гражданке Турции.

Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября они признали, что Хашкаджи был убит на территории консульства. В итоге в причастности к убийству журналиста обвинили 18 граждан Саудовской Аравии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных