Убийцам саудовского журналиста Хашкаджи дали по 20 лет тюрьмы
Пять человек, признанных виновными в убийстве саудовского обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в 2018 г., приговорены к 20 годам лишения свободы каждый, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии.
Как сообщили телеканалу, этот срок они получили за непосредственное участие в убийстве. Еще троим обвиняемым дали от семи до 10 лет лишения свободы. Об остальных фигурантах дела не сообщается. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Ранее пятерым убийцам Хашкаджи грозила смертная казнь.
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи, критиковавший саудовские власти, 2 октября 2018 г. исчез на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он пришел для получения разрешения для женитьбы на гражданке Турции.
Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что журналист пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября они признали, что Хашкаджи был убит на территории консульства. В итоге в причастности к убийству журналиста обвинили 18 граждан Саудовской Аравии.