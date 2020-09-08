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Колесникова и два члена Координационного совета пересекли границу с Украиной

Ведомости

Члены Координационного совета оппозиции в Белоруссии Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова утром 8 сентября пересекли белорусско-украинскую границу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя погранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

«Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины», – сказал Бычковский. По данным телеграм-канала «БелТА», Родненков и Кравцов ночью пересекли границу и находятся на Украине, Колесникову задержали на границе.

«Члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», – сообщило издание.

«БелТА» также опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что они вместе с Колесниковой планируют пересечь украинскую границу. Член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.

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Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе КС заявляли, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Затем в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения, милиция начала ее поиски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных