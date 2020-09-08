Колесникова и два члена Координационного совета пересекли границу с Украиной
Члены Координационного совета оппозиции в Белоруссии Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова утром 8 сентября пересекли белорусско-украинскую границу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя погранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.
«Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины», – сказал Бычковский. По данным телеграм-канала «БелТА», Родненков и Кравцов ночью пересекли границу и находятся на Украине, Колесникову задержали на границе.
«Члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», – сообщило издание.
«БелТА» также опубликовала видеообращение Кравцова, в котором он заявляет, что они вместе с Колесниковой планируют пересечь украинскую границу. Член Координационного совета Максим Знак рассказал ТАСС, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию.
Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе КС заявляли, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Затем в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, главой штаба которого также являлась Колесникова, сообщили, что ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения, милиция начала ее поиски.