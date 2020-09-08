Колесникова и два члена Координационного совета пересекли границу с Украиной

Ранее портал Tut.by со ссылкой на очевидца сообщил, что неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в Минске и увезли в неизвестном направлении, позже ГУВД Минска сообщило о намерении проверить информацию об ее исчезновении. В пресс-службе КС заявляли, что адвокаты также ищут не выходящих на связь представителей КС Ивана Кравцова и Антона Родненкова.