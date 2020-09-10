Bloomberg сообщил о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Предложение Кипра ввести новые санкции против Турции продвигается медленно, так как некоторые страны – члены ЕС боятся дальнейшей напряженности отношений с Турцией. Предложение ввести санкции против Белоруссии из-за спорных результатов президентских выборов и насильственного подавления последовавших протестов получило более широкою поддержку после того, как министры иностранных дел пообещали ускорить работу над санкциями против Турции. Однако введение санкций против обеих стран может отложиться из-за продолжения переговоров по Турции.