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Bloomberg сообщил о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

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Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Предложение Кипра ввести новые санкции против Турции продвигается медленно, так как некоторые страны – члены ЕС боятся дальнейшей напряженности отношений с Турцией. Предложение ввести санкции против Белоруссии из-за спорных результатов президентских выборов и насильственного подавления последовавших протестов получило более широкою поддержку после того, как министры иностранных дел пообещали ускорить работу над санкциями против Турции. Однако введение санкций против обеих стран может отложиться из-за продолжения переговоров по Турции.

Издание отметило, что стремление Кипра ускорить введение антитурецких санкций может повредить усилиям ЕС по урегулированию спора Греции и Турции по поводу морских претензий в Эгейском море. Однако Кипр настаивает, что спор Турции и Греции является отдельным вопросом, и продолжает продвигать идею санкций против турецких компаний.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на трех дипломатов из ЕС, что страны – члены союза планируют к 22 сентября ввести санкции против 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.

Ранее по теме: Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 31 чиновника Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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