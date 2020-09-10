Bloomberg сообщил о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Предложение Кипра ввести новые санкции против Турции продвигается медленно, так как некоторые страны – члены ЕС боятся дальнейшей напряженности отношений с Турцией. Предложение ввести санкции против Белоруссии из-за спорных результатов президентских выборов и насильственного подавления последовавших протестов получило более широкою поддержку после того, как министры иностранных дел пообещали ускорить работу над санкциями против Турции. Однако введение санкций против обеих стран может отложиться из-за продолжения переговоров по Турции.
Издание отметило, что стремление Кипра ускорить введение антитурецких санкций может повредить усилиям ЕС по урегулированию спора Греции и Турции по поводу морских претензий в Эгейском море. Однако Кипр настаивает, что спор Турции и Греции является отдельным вопросом, и продолжает продвигать идею санкций против турецких компаний.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на трех дипломатов из ЕС, что страны – члены союза планируют к 22 сентября ввести санкции против 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 20 августа в ходе разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем президент России Владимир Путин подчеркнул, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.