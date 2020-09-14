Три самовыдвиженца на выборах в Новосибирске войдут в «Единую Россию»

В горсовете шестого созыва, который завершил свою работу, представителей «Единой России» было 33. В горсовете седьмого созыва КПРФ сократила свое представительство с 12 до восьми человек, а ЛДПР получила четыре мандата против двух в горсовете прошлого созыва. Еще по одному депутату появится у партий «Родина» и «Зеленые».