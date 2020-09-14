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Три самовыдвиженца на выборах в Новосибирске войдут в «Единую Россию»

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Трое самовыдвиженцев, которые были избраны в горсовет Новосибирска, написали заявление о вступлении в «Единую Россию», сообщает ТАСС со ссылкой на спикера горсовета Дмитрия Асанцева.

«23 человека выдвинуты от партии "Единая Россия", понятно, что они входят во фракцию "Единая Россия", плюс в настоящий момент три человека написали заявления о вступлении во фракцию. Таким образом, мы имеем большинство в Совете депутатов Новосибирска нового созыва», ‒ сказал Асанцев.

В горсовете шестого созыва, который завершил свою работу, представителей «Единой России» было 33. В горсовете седьмого созыва КПРФ сократила свое представительство с 12 до восьми человек, а ЛДПР получила четыре мандата против двух в горсовете прошлого созыва. Еще по одному депутату появится у партий «Родина» и «Зеленые».

Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.

Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.

В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных