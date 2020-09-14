Три самовыдвиженца на выборах в Новосибирске войдут в «Единую Россию»
Трое самовыдвиженцев, которые были избраны в горсовет Новосибирска, написали заявление о вступлении в «Единую Россию», сообщает ТАСС со ссылкой на спикера горсовета Дмитрия Асанцева.
«23 человека выдвинуты от партии "Единая Россия", понятно, что они входят во фракцию "Единая Россия", плюс в настоящий момент три человека написали заявления о вступлении во фракцию. Таким образом, мы имеем большинство в Совете депутатов Новосибирска нового созыва», ‒ сказал Асанцев.
В горсовете шестого созыва, который завершил свою работу, представителей «Единой России» было 33. В горсовете седьмого созыва КПРФ сократила свое представительство с 12 до восьми человек, а ЛДПР получила четыре мандата против двух в горсовете прошлого созыва. Еще по одному депутату появится у партий «Родина» и «Зеленые».
Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).