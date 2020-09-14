Еще три партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

«Конечно, нужно отметить недавно созданные партии, которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли. Они впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер», ‒ отметила председатель ЦИК.