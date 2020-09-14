Еще три партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей
Общее число политических партий, которые имеют право принять участие в выборах в Госдуму без сбора подписей, увеличилось с 13 до 16, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
«13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16», ‒ сказала Памфилова.
Региональные парламенты в этом году пополнились тремя партиями, которые были зарегистрированы в 2020 г., ‒ это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива», пояснила она.
«Конечно, нужно отметить недавно созданные партии, которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли. Они впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер», ‒ отметила председатель ЦИК.
Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и в Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).