Памфилова пожаловалась на «беспрецедентное» хамство ряда наблюдателей
ЦИК России зафиксировал «беспрецедентный» уровень хамства и агрессии со стороны ряда наблюдателей на прошедших выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
«Я не скажу, что было повсеместное [хамство], наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании. В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии», ‒ сказала Памфилова.
По ее словам, Центризбирком соберет и проанализирует все случаи хамства со стороны наблюдателей и проведет круглый стол на эту тему с партиями.
«Это нельзя оставить без внимания ‒ фактически это дезорганизация работы комиссии. Я прошу все сведения о том, где были эти случаи, собрать и проанализировать. Потом отдельно с партиями проведем круглый стол на эту тему», ‒ добавила глава ЦИК.
Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстана состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).