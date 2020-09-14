Памфилова пожаловалась на «беспрецедентное» хамство ряда наблюдателей

«Это нельзя оставить без внимания ‒ фактически это дезорганизация работы комиссии. Я прошу все сведения о том, где были эти случаи, собрать и проанализировать. Потом отдельно с партиями проведем круглый стол на эту тему», ‒ добавила глава ЦИК.