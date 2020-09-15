Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

На записи видно, как несколько групп силовиков построились у автобусов на обочине дороги. На них черная форма, бронежилеты и каски, лица скрыты балаклавами. Перед строем человек, предположительно, офицер, зачитывает военнослужащим приказ. «Спасибо за службу, личный состав. По машинам», – говорит он. После этого показаны кадры, как автобусы с силовиками, а также бронированные КамАзы едут по дороге. Место съемки не уточняется.