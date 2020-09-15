Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией
Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы. Запись опубликовал телеканал «Россия 1».
На записи видно, как несколько групп силовиков построились у автобусов на обочине дороги. На них черная форма, бронежилеты и каски, лица скрыты балаклавами. Перед строем человек, предположительно, офицер, зачитывает военнослужащим приказ. «Спасибо за службу, личный состав. По машинам», – говорит он. После этого показаны кадры, как автобусы с силовиками, а также бронированные КамАзы едут по дороге. Место съемки не уточняется.
14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по результатам встречи Путина с Лукашенко в Сочи, что российский лидер распорядился отвести резерв силовиков от границы с Белоруссией. Резерв был создан по просьбе Лукашенко 27 августа в разгар акций протестующих против результатов белорусских выборов. Путин тогда пояснил, что эти подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Российский лидер подчеркивал, что ситуация не требует его применения. Состав и численность резерва не раскрывались.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста. Евросоюз не признал итогов голосования и готовится ввести санкции в отношении белорусского руководства за якобы фальсификации результатов голосования, а также насилие по отношению к протестующим. Прибалтика уже ввела соответствующие ограничения. Россия результаты выборов признала.