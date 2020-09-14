Песков сообщил о решении Путина отвести резерв силовиков от границ Белоруссии

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко 27 августа. Глава государства пояснил, что он будет использован только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Тогда Путин подчеркивал, что ситуация не требует его применения.