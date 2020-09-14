Песков сообщил о решении Путина отвести резерв силовиков от границ Белоруссии
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о возвращении в места дислокации силового резерва, созданного в России по просьбе Минска в момент обострения кризиса в Белоруссии.
Эту информацию подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да», ‒ сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко 27 августа. Глава государства пояснил, что он будет использован только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Тогда Путин подчеркивал, что ситуация не требует его применения.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.