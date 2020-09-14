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Песков сообщил о решении Путина отвести резерв силовиков от границ Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о возвращении в места дислокации силового резерва, созданного в России по просьбе Минска в момент обострения кризиса в Белоруссии.

Эту информацию подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да», ‒ сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко 27 августа. Глава государства пояснил, что он будет использован только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Тогда Путин подчеркивал, что ситуация не требует его применения. 

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных