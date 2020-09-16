В администрации Минска оценили ущерб городу от протестов

Акции протеста против итогов выборов президента проходят в Белоруссии, в первую очередь в Минске, уже больше месяца – со дня голосования 9 августа. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов и получил право избраться на шестой срок, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и заявили о подготовке санкций, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.