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В администрации Минска оценили ущерб городу от протестов

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С начала акций протеста в середине августа материальный ущерб Минску составил более 750 000 белорусских рублей (примерно $289 000, или более 21,7 млн руб.), заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Владимир Лебедь, передает «БелТА».

«С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 000 белорусских рублей», – сказал Лебедь. Он отметил, что в эту сумму входят расходы на уборку территорий и устранение «несанкционированных надписей на фасадах». По словам чиновника, в обычные выходные это обходится в 10 000–30 000 белорусских рублей. Лебедь пояснил, что для устранения последствий протестов городскому хозяйству Минска приходится постоянно задействовать около 1000 коммунальщиков и более 80 единиц техники.

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал привлечь протестующих к финансовой ответственности в случае причинения имущественного ущерба Минску. Он назвал акции в столице «погромами» и подчеркнул, что пока еще никто из активистов не покрыл расходов на ликвидацию последствий протестов. Конкретных случаев материального ущерба глава государства назвать не смог.

Акции протеста против итогов выборов президента проходят в Белоруссии, в первую очередь в Минске, уже больше месяца – со дня голосования 9 августа. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов и получил право избраться на шестой срок, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и заявили о подготовке санкций, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: Лукашенко не считает неожиданными протесты в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных