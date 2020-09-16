В администрации Минска оценили ущерб городу от протестов
С начала акций протеста в середине августа материальный ущерб Минску составил более 750 000 белорусских рублей (примерно $289 000, или более 21,7 млн руб.), заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Владимир Лебедь, передает «БелТА».
«С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 000 белорусских рублей», – сказал Лебедь. Он отметил, что в эту сумму входят расходы на уборку территорий и устранение «несанкционированных надписей на фасадах». По словам чиновника, в обычные выходные это обходится в 10 000–30 000 белорусских рублей. Лебедь пояснил, что для устранения последствий протестов городскому хозяйству Минска приходится постоянно задействовать около 1000 коммунальщиков и более 80 единиц техники.
В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал привлечь протестующих к финансовой ответственности в случае причинения имущественного ущерба Минску. Он назвал акции в столице «погромами» и подчеркнул, что пока еще никто из активистов не покрыл расходов на ликвидацию последствий протестов. Конкретных случаев материального ущерба глава государства назвать не смог.
Акции протеста против итогов выборов президента проходят в Белоруссии, в первую очередь в Минске, уже больше месяца – со дня голосования 9 августа. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов и получил право избраться на шестой срок, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и заявили о подготовке санкций, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.