Лукашенко не считает неожиданными протесты в Белоруссии
Массовые протесты и беспорядки после президентских выборов не являются неожиданными, подобное происходило в 90-е годы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.
«То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. По словам президента, якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», — цитирует Лукашенко «БелТА».
В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. ЕС итоги выборов не признал. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не считает нынешнее президентство Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы». Россия итоги выборов признала.