Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко

«Мы никак бы не хотели на это реагировать, я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии и не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии», – сказал Песков.