Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия считает Лукашенко легитимным президентом, который не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране.
«Мы никак бы не хотели на это реагировать, я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии и не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии», – сказал Песков.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обещала Лукашенко «гарантии безопасности», если он мирно уйдет с поста президента. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен отдавать власть.
Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции. Она решила баллотироваться после того, как ее муж, Сергей Тихановский, был не допущен до выборов и впоследствии арестован. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, Тихановская набрала 10,09% голосов, а Лукашенко – 80,08%. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор.
Страны Европейского союза не признали результатов выборов в Белоруссии и анонсировали санкции против высокопоставленных лиц республики за фальсификацию итогов голосования и насилие по отношению к вышедшим на протесты гражданам. Также по инициативе Тихановской, которая сейчас находится в Литве, в Белоруссии создан Координационный совет оппозиции для обеспечения трансфера власти в стране. Сейчас несколько членов этого совета арестованы.