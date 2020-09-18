Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC

«Неназванные официальные лица США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае речь идет именно о России. Если это правда (а не географическая близорукость канала), то мы тогда требуем от американской стороны разъяснить, прямо или косвенно Вашингтон содействовал СБУ в организации терактов против народа Крыма», – говорится в заявлении посольства.