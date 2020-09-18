Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США «украинских подразделений» в Крыму. Такое заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
«Неназванные официальные лица США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае речь идет именно о России. Если это правда (а не географическая близорукость канала), то мы тогда требуем от американской стороны разъяснить, прямо или косвенно Вашингтон содействовал СБУ в организации терактов против народа Крыма», – говорится в заявлении посольства.
«Украинские подразделения в Крыму» упомянуты телеканалом на фоне приписываемых Москве прессой США неподтвержденных попыток предлагать афганским военным вознаграждение за убийство американских солдат. По данным телеканала, Москва таким образом ответила на поддержку Вашингтоном этих украинских подразделений в Крыму.
Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По сведениям анонимных источников NYT, подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), награду за убийство военнослужащих США в Афганистане. В Белом доме отрицают, что когда-либо получали разведданные, о которых говорится в материале NYT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, выразил сожаление, что авторитетные мировые СМИ не гнушаются «утками», и назвал ложью утверждение о «сговоре» с талибами.