Лавров предположил нарушение Швецией КЗХО в ситуации с Навальным

«И они заявили, что да, они подтверждают правильность выводов бундесверовской лаборатории о том, что это был "Новичок". Но если два года назад у Швеции не было компетенции для того, чтобы разбираться, "Новичок" это или не "Новичок", а за два года такая компетенция появилась, значит, что-то произошло. И если произошло то, что позволило Швеции разбираться в "Новичках", наверное, надо посмотреть на это как на потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», – отметил министр иностранных дел.