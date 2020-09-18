Лавров предположил нарушение Швецией КЗХО в ситуации с Навальным
Подтверждение шведскими экспертами отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Новичком» может быть грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), так как несколько лет назад в Швеции заявляли, что не занимаются работами с этим ядом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Десятки патентов для боевого применения веществ этой группы. Среди тех стран, где подобные работы проводились, мы упомянули в том числе и Швецию. Сейчас, как вы знаете, нам два года назад тому сказали: "вы не смейте нас упоминать в этом ряду, мы никогда не занимались работами, связанными с "Новичком"», – сказал Лавров.
По его словам, страны Запады, обвиняя Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, называли Россию единственным производителем вещества семейства «Новичок». Лавров подчеркнул, что одной из стран, куда Германия обратилась с просьбой о подтверждении своих выводов об отравлении Навального этим ядом, была Швеция.
«И они заявили, что да, они подтверждают правильность выводов бундесверовской лаборатории о том, что это был "Новичок". Но если два года назад у Швеции не было компетенции для того, чтобы разбираться, "Новичок" это или не "Новичок", а за два года такая компетенция появилась, значит, что-то произошло. И если произошло то, что позволило Швеции разбираться в "Новичках", наверное, надо посмотреть на это как на потенциальное грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия», – отметил министр иностранных дел.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в омскую больницу, там он впал в кому. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкая сторона утверждает, что Навального отравили «Новичком». Россия запросила данные обследования оппозиционера немецкими специалистами, но Германия отказалась предоставить информацию без согласия самого Навального.
7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября основатель ФБК опубликовал первую фотографию после госпитализации.