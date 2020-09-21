Кремль объявил ожидаемое время выступления Путина в ООН
Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН ожидается 22 сентября после 18:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, глава государства выступит в ООН в формате видеообращения.
«В пятницу было записано выступление президента Путина на Генеральной ассамблее ООН. Вы знаете, что в этом году будет подавляющее большинство глав государств обращаться именно таким образом – посредством видеозаписи. Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк. И завтра, во вторник, где-то начиная с 18:00 по Москве, можно ожидать публикации этого выступления», – сказал Песков журналистам.
Ранее Песков сообщил ТАСС, что основное внимание в своем выступлении Путин планирует сосредоточить на вызове, который бросила миру пандемия нового коронавируса.
Неделя высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в период с 22 по 29 сентября, ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Путин возглавит российскую делегацию, членами которой станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента Юрий Ушаков. Всего в российскую делегацию войдут 10 человек.