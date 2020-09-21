Кремль объявил ожидаемое время выступления Путина в ООН

«В пятницу было записано выступление президента Путина на Генеральной ассамблее ООН. Вы знаете, что в этом году будет подавляющее большинство глав государств обращаться именно таким образом – посредством видеозаписи. Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк. И завтра, во вторник, где-то начиная с 18:00 по Москве, можно ожидать публикации этого выступления», – сказал Песков журналистам.