Путин по видеосвязи выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня в ООН пройдет в этом году с 22 по 29 сентября, мировые лидеры будут выступать в по видеосвязи на фоне ситуации с коронавирусом. О намерении лично присутствовать в штаб-квартире ООН ранее заявляли американский президент Дональд Трамп и генсек организации Антониу Гуттериш.