Путин по видеосвязи выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по видеосвязи, следует из распоряжения президента о составе делегации РФ для участия в работе сессии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«После завершения участия президента Российской Федерации (в формате видеообращения) и Ушакова Ю.В. в работе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН делегации Российской Федерации продолжить участие в работе сессии», — говорится в распоряжении.
Согласно документу, Путин возглавит российскую делегацию, членами которой станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента Юрий Ушаков. Всего в российскую делегацию войдут 10 человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что основное внимание в своем выступлении Путин планирует сосредоточить на вызове, который бросила миру пандемия нового коронавируса.
Неделя высокого уровня в ООН пройдет в этом году с 22 по 29 сентября, мировые лидеры будут выступать в по видеосвязи на фоне ситуации с коронавирусом. О намерении лично присутствовать в штаб-квартире ООН ранее заявляли американский президент Дональд Трамп и генсек организации Антониу Гуттериш.