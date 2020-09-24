МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко
Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии ещё сильнее дискредитирует его, заявил в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
«Сегодняшняя тайная инаугурация Лукашенко в Минске еще больше ухудшает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», – отметил Рааб.
23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает этот пост с 1994 г. Власти Германии Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию» и также не признала Лукашенко легитимным президентом страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать инаугурацию, отметив, что это было внутренним решением белорусских властей. «Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным», – сказал он.
По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок полномочий Лукашенко продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия признала итоги выборов.