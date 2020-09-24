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МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко

Ведомости

Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии ещё сильнее дискредитирует его, заявил в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Сегодняшняя тайная инаугурация Лукашенко в Минске еще больше ухудшает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», – отметил Рааб.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает этот пост с 1994 г. Власти Германии Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию» и также не признала Лукашенко легитимным президентом страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать инаугурацию, отметив, что это было внутренним решением белорусских властей. «Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным», – сказал он.

По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок полномочий Лукашенко продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия признала итоги выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных