Кремль отказался комментировать инаугурацию Лукашенко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, передают «РИА Новости».
«Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать», – сказал Песков.
23 сентября агентство «БелТА» сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает пост президента Белоруссии с 1994 г.
По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.
На фоне кризиса в стране, когда тысячи людей вышли на акции протеста, Лукашенко заявил, что согласен провести новые досрочные выборы президента, как того требует оппозиция. Однако перед этим он намерен провести в стране конституционную реформу. Такое решение белорусского лидера поддержал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что Кремль признает Лукашенко законным главой республики.