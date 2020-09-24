США и Украина не признали Лукашенко легитимным президентом
Соединенные штаты Америки не могут считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, так как президентские выборы не были свободными и честными, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента США.
«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», – заявил представитель госдепа.
Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба также заявил в Twitter, что страна не признает Лукашенко легитимным президентом. «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая предвыборную кампанию и то, что за ней последовало, сегодняшняя “инаугурация” Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – отметил Кулеба.
23 сентября Лукашенко в шестой раз подряд вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает этот пост с 1994 г.
Власти Германии Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию» и также не признала Лукашенко легитимным президентом страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей. «Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным», – добавил Песков.
По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок полномочий Лукашенко продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.