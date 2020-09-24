Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ранее сегодня стало известно, что размер Нобелевской премии в 2020 г. увеличат на 1 млн шведских крон – до $1,1 млн, или 85,3 млн руб. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в этом году традиционную церемонию вручения наград отменили, она будет транслироваться онлайн. При этом Нобелевская премия мира будет вручаться в одной из аудиторий университета Осло. Посетить ее можно будет и очно, и в цифровом формате.