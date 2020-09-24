Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Писатель Сергей Комков выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом автор сообщил на пресс-конференции «О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году», трансляция которой велась на YouTube-канале «Росбалта».
«Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета», – сказал Комков.
Ранее Комков уже выдвигал Путина на соискание премии мира за 2014 г. Писатель объяснил, что тогда его сподвигло на это урегулирование российским лидером конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии.
Также Комков осудил инициативы по выдвижению на Нобелевскую премию мира основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и экс-кандидата в президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Писатель выразил мнение, что у них нет достижений, за которые они могли бы получить награду подобного уровня.
Ранее сегодня стало известно, что размер Нобелевской премии в 2020 г. увеличат на 1 млн шведских крон – до $1,1 млн, или 85,3 млн руб. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в этом году традиционную церемонию вручения наград отменили, она будет транслироваться онлайн. При этом Нобелевская премия мира будет вручаться в одной из аудиторий университета Осло. Посетить ее можно будет и очно, и в цифровом формате.