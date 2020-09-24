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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Писатель Сергей Комков выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом автор сообщил на пресс-конференции «О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году», трансляция которой велась на YouTube-канале «Росбалта».

«Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета», – сказал Комков.

Ранее Комков уже выдвигал Путина на соискание премии мира за 2014 г. Писатель объяснил, что тогда его сподвигло на это урегулирование российским лидером конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии.

Также Комков осудил инициативы по выдвижению на Нобелевскую премию мира основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и экс-кандидата в президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской. Писатель выразил мнение, что у них нет достижений, за которые они могли бы получить награду подобного уровня.

Ранее сегодня стало известно, что размер Нобелевской премии в 2020 г. увеличат на 1 млн шведских крон – до $1,1 млн, или 85,3 млн руб. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в этом году традиционную церемонию вручения наград отменили, она будет транслироваться онлайн. При этом Нобелевская премия мира будет вручаться в одной из аудиторий университета Осло. Посетить ее можно будет и очно, и в цифровом формате.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных