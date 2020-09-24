Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира и премия за достижения в области физики, химии, медицины и литературы ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Во второй половине XX в. премию стали вручать также за достижения в экономике. В этом году размер премии увеличили на 1 млн шведских крон – до $1,1 млн, или 85,3 млн руб.