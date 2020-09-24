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Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Ведомости

Если президенту России Владимиру Путину присудят Нобелевскую премию мира, будет прекрасно, если нет – тоже ничего страшного, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если решение будет принято (о присуждении премии – прим. «Ведомости»), – прекрасно, не будет принято – тоже ничего страшного», – сказал Песков, подчеркнув, что на эту премию выдвигаются совершенно разные люди. Его слова приводит ТАСС.

Ранее писатель Сергей Комков в ходе пресс-конференции сообщил, что выдвинул Путина на соискание Нобелевской премии мира в 2021 г. Это уже второй раз, когда автор выступает с подобной инициативой. Ранее он предлагал присудить эту награду российскому лидеру в 2014 г.

Нобелевская премия мира и премия за достижения в области физики, химии, медицины и литературы ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Во второй половине XX в. премию стали вручать также за достижения в экономике. В этом году размер премии увеличили на 1 млн шведских крон – до $1,1 млн, или 85,3 млн руб.

Ранее по теме: Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных