Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Если президенту России Владимиру Путину присудят Нобелевскую премию мира, будет прекрасно, если нет – тоже ничего страшного, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее писатель Сергей Комков в ходе пресс-конференции сообщил, что выдвинул Путина на соискание Нобелевской премии мира в 2021 г. Это уже второй раз, когда автор выступает с подобной инициативой. Ранее он предлагал присудить эту награду российскому лидеру в 2014 г.
Нобелевская премия мира и премия за достижения в области физики, химии, медицины и литературы ежегодно вручается в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря, начиная с 1901 г. Во второй половине XX в. премию стали вручать также за достижения в экономике. В этом году размер премии увеличили на 1 млн шведских крон – до $1,1 млн, или 85,3 млн руб.