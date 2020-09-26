Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября
Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.
«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», — сказал он.
Песков добавил, что заседание пройдет в режиме видеоконференции.
Ранее Путин на встрече с избранными главами регионов 24 сентября рассказал, что на заседании президиума Госсовета с регионами будут обсуждаться планы по реализации национальных проектов.
«Мнение субъектов Федерации здесь крайне значимо, ведь основной массив мероприятий воплощается в жизнь именно в территориях, на местах», — отметил Путин.