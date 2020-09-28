Армения опровергла сообщения о 550 погибших военных в Нагорном Карабахе
Министерство обороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны о 550 убитых в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах армянских военнослужащих. Более 100 армянских военных были ранены в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, 16 словаков погибли, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны Артура Саркисяна.
«По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 погибших и более ста раненых», — передала Степанян слова замглавы Минобороны.
Ранее «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщил о более 550 убитых и раненых армянских военных.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел частичное военное положение.