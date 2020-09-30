Белорусы попросили суд в Гааге возбудить уголовное дело против Лукашенко

В документе говорится о том, что после проведения президентских выборов Лукашенко «лично санкционировал зверства» по отношению к людям на улицах, в тюрьмах и следственных изоляторах. По информации издания, обращение в международный суд с требованием привлечь Лукашенко к ответственности подписали 37 362 человека из 102 стран мира.