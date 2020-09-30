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Белорусы попросили суд в Гааге возбудить уголовное дело против Лукашенко

Ведомости

Белорусы направили в Международный уголовный суд в Гааге обращение с просьбой возбудить уголовное дело против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко за «преступления против человечества», сообщает портал «Хартыя’97%» со ссылкой на организаторов акции. Шаг был сделан с подачи белорусского канадского альянса и инициативы белорусов Торонто «Васильки».

«Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества», — приводит портал текст обращения. 

В документе говорится о том, что после проведения президентских выборов Лукашенко «лично санкционировал зверства» по отношению к людям на улицах, в тюрьмах и следственных изоляторах. По информации издания, обращение в международный суд с требованием привлечь Лукашенко к ответственности подписали 37 362 человека из 102 стран мира.

Ранее Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело против Лукашенко по заявлению членов Координационного совета оппозиции республики.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

Ранее по теме: Меркель анонсировала встречу с Тихановской

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных