Белорусы попросили суд в Гааге возбудить уголовное дело против Лукашенко
Белорусы направили в Международный уголовный суд в Гааге обращение с просьбой возбудить уголовное дело против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко за «преступления против человечества», сообщает портал «Хартыя’97%» со ссылкой на организаторов акции. Шаг был сделан с подачи белорусского канадского альянса и инициативы белорусов Торонто «Васильки».
«Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества», — приводит портал текст обращения.
В документе говорится о том, что после проведения президентских выборов Лукашенко «лично санкционировал зверства» по отношению к людям на улицах, в тюрьмах и следственных изоляторах. По информации издания, обращение в международный суд с требованием привлечь Лукашенко к ответственности подписали 37 362 человека из 102 стран мира.
Ранее Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело против Лукашенко по заявлению членов Координационного совета оппозиции республики.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты, которые продолжаются до сих пор.