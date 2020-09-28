СК Белоруссии отказался заводить дело на Лукашенко по требованию оппозиции

Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело против Координационного совета (КС) оппозиции, об этом стало известно 20 августа. Тогда генпрокурор республики Александр Конюк пояснил, что деятельность КС и сам факт его создания нацелены на захват власти в стране и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.