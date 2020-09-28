СК Белоруссии отказался заводить дело на Лукашенко по требованию оппозиции
Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса республики («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») в отношении президента страны Александра Лукашенко, сообщил на своей странице в Facebook член Координационного совета оппозиции Юрий Губаревич. Соответствующее заявление было подано оппозицией в СК 2 сентября.
«Поскольку ваша жалоба носит общий характер, по результатам ее рассмотрения у Следственного комитета нет оснований для проведения расследования непосредственно по этому делу и принятия решения в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом республики Беларусь», — сказано в опубликованном Губаревичем ответе СК на заявление.
Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело против Координационного совета (КС) оппозиции, об этом стало известно 20 августа. Тогда генпрокурор республики Александр Конюк пояснил, что деятельность КС и сам факт его создания нацелены на захват власти в стране и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.
О создании КС штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил 15 августа, спустя шесть дней после прошедших в стране выборов. Как пояснила Тихановская, КС нужен для выработки безопасных и стабильных механизмов для обеспечения трансфера власти в стране.
9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 г., одержал победу на выборах, набрав 80,08% голосов, тогда как Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране продолжаются акции протеста, демонстранты требуют провести повторные выборы с участием международных наблюдателей.