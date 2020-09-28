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СК Белоруссии отказался заводить дело на Лукашенко по требованию оппозиции

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовное дело по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса республики («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») в отношении президента страны Александра Лукашенко, сообщил на своей странице в Facebook член Координационного совета оппозиции Юрий Губаревич. Соответствующее заявление было подано оппозицией в СК 2 сентября.

«Поскольку ваша жалоба носит общий характер, по результатам ее рассмотрения у Следственного комитета нет оснований для проведения расследования непосредственно по этому делу и принятия решения в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом республики Беларусь», — сказано в опубликованном Губаревичем ответе СК на заявление.

Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело против Координационного совета (КС) оппозиции, об этом стало известно 20 августа. Тогда генпрокурор республики Александр Конюк пояснил, что деятельность КС и сам факт его создания нацелены на захват власти в стране и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.

О создании КС штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил 15 августа, спустя шесть дней после прошедших в стране выборов. Как пояснила Тихановская, КС нужен для выработки безопасных и стабильных механизмов для обеспечения трансфера власти в стране. 

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 г., одержал победу на выборах, набрав 80,08% голосов, тогда как Тихановская — 10,09%. С тех пор в стране продолжаются акции протеста, демонстранты требуют провести повторные выборы с участием международных наблюдателей.

Ранее по теме: Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных