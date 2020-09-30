Песков прокомментировал возможное участие Турции в конфликте в Карабахе

«Наши военные очень внимательно отслеживают ситуацию на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия, вся информация тщательно анализируется. Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира», - сказал он журналистам. На вопрос, подтверждается ли российской стороной информация о сбитом армянском самолёте Су-25, Песков сказал: «Эта информация фиксируется военными, я здесь не могу об этом говорить».