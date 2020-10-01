Познер назвал «постыдными обзываниями» дебаты Трампа и Байдена

Теледебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября. Во время дебатов кандидаты вели себя агрессивно, обзывали и перебивали друг друга, превратив мероприятие в «уродливый турнир», как назвала его The New York Times (NYT). Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Телеканал CNN заявил, что это «худшие дебаты, которые приходилось освещать». «Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства», – говорится в материале телеканала.