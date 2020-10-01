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Познер назвал «постыдными обзываниями» дебаты Трампа и Байдена

Ведомости

Теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа были «постыдными обзывательствами», заявил в эфире НСН телеведущий Владимир Познер.

«Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди. Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — заявил Познер.

Теледебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября. Во время дебатов кандидаты вели себя агрессивно, обзывали и перебивали друг друга, превратив мероприятие в «уродливый турнир», как назвала его The New York Times (NYT). Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Телеканал CNN заявил, что это «худшие дебаты, которые приходилось освещать». «Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства», – говорится в материале телеканала.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.

Ранее по теме: Кандидаты в президенты США провели крайне агрессивные дебаты

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных