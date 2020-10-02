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Песков оценил решение ЕС по санкциям против Лукашенко

Ведомости

Решение Европейского союза (ЕС) не включать в санкционный список против высокопоставленных лиц Белоруссии президента страны Александра Лукашенко является позитивным сигналом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, скорее, позитивный (сигнал. — «Ведомости»). Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно у санкционной политике. В любом случае это, скорее, проявление слабости, чем силы», — сказал Песков.

Он пояснил, что наложение санкций на Лукашенко означало бы для ЕС исключение контактов с Белоруссией, в том числе ограничило бы возможность вести диалог по вопросам, важных для обеих сторон.

Ранее сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что со 2 октября в силу вступают санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. Лукашенко в «черный список» не попал. По словам Мишеля, введение санкций против президента страны позволило бы тому на законных основаниях отказаться от диалога с оппозицией и освобождения политзаключенных, которых требует от него ЕС.

ЕС объявил о введении санкций против белорусских чиновников 19 августа. Поводом к этому стали выборы в республике, прошедшие 9 августа. Согласно официальной статистике, победу в них одержал Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г. По данным ЦИК, его поддержка составила 80,08% голосов, тогда как за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Европарламент принял резолюцию, в которой назвал итоги выборов в Белоруссии сфальсифицированными, а президентство Лукашенко признал нелегитимным. 

При этом до согласования санкционного списка ЕС ограничения в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии ввели Латвия, Эстония и Литва. Санкции были распространены и на Лукашенко. Также президент Белоруссии находится в «черном списке» в Великобритании и Канаде. 

Ранее по теме: Макрон объяснил невключение Лукашенко в санкционный список ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных