Песков оценил решение ЕС по санкциям против Лукашенко
Решение Европейского союза (ЕС) не включать в санкционный список против высокопоставленных лиц Белоруссии президента страны Александра Лукашенко является позитивным сигналом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, скорее, позитивный (сигнал. — «Ведомости»). Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно у санкционной политике. В любом случае это, скорее, проявление слабости, чем силы», — сказал Песков.
Он пояснил, что наложение санкций на Лукашенко означало бы для ЕС исключение контактов с Белоруссией, в том числе ограничило бы возможность вести диалог по вопросам, важных для обеих сторон.
Ранее сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что со 2 октября в силу вступают санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. Лукашенко в «черный список» не попал. По словам Мишеля, введение санкций против президента страны позволило бы тому на законных основаниях отказаться от диалога с оппозицией и освобождения политзаключенных, которых требует от него ЕС.
ЕС объявил о введении санкций против белорусских чиновников 19 августа. Поводом к этому стали выборы в республике, прошедшие 9 августа. Согласно официальной статистике, победу в них одержал Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 г. По данным ЦИК, его поддержка составила 80,08% голосов, тогда как за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Европарламент принял резолюцию, в которой назвал итоги выборов в Белоруссии сфальсифицированными, а президентство Лукашенко признал нелегитимным.
При этом до согласования санкционного списка ЕС ограничения в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии ввели Латвия, Эстония и Литва. Санкции были распространены и на Лукашенко. Также президент Белоруссии находится в «черном списке» в Великобритании и Канаде.