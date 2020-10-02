Песков оценил решение ЕС по санкциям против Лукашенко

Ранее сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что со 2 октября в силу вступают санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. Лукашенко в «черный список» не попал. По словам Мишеля, введение санкций против президента страны позволило бы тому на законных основаниях отказаться от диалога с оппозицией и освобождения политзаключенных, которых требует от него ЕС.