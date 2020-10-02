Армения сообщила об ударе по столице Карабаха
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об ударе по столице Нагорного Карабаха Степанакерту.
«Ударили по Степанакерту», — написал Ованнисян. Представитель министерства рассказал, что в результате удара ранены люди, нанесены множественные повреждения гражданской инфраструктуре. Также пострадала спасательная служба, других подробностей министр не привел. По данным корреспондента РБК, как минимум два снаряда разорвались на территории города, есть раненые, их эвакуацией занимаются медики на машинах скорой помощи.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирного населения.