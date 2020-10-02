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Армения сообщила об ударе по столице Карабаха

Ведомости

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об ударе по столице Нагорного Карабаха Степанакерту.

«Ударили по Степанакерту», — написал Ованнисян. Представитель министерства рассказал, что в результате удара ранены люди, нанесены множественные повреждения гражданской инфраструктуре. Также пострадала спасательная служба, других подробностей министр не привел. По данным корреспондента РБК, как минимум два снаряда разорвались на территории города, есть раненые, их эвакуацией занимаются медики на машинах скорой помощи.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных