США обвинили Россию в планах помешать разработке вакцины от коронавируса
Россия, Китай и Иран пытаются мешать США получить вакцину от коронавируса, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.
«Как только мы это сделаем [получим вакцину], они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — заявил Эванина.
Глава центра контрразведки не привел доказательств того, что страны планируют помешать США в получении вакцины. Эванина рассказал, что Россия стала использовать новую тактику: она больше не пользуется ботами и фабриками троллей, потому что россиян «поймали». Россия стала использовать информацию граждан США и искусственно усиливать ее, добавил он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.