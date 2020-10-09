Врач Трампа назвал возможную дату его возвращения к публичным мероприятиям

2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании выявили коронавирус. 4 октября в эфире телеканала Fox News руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад». По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения президента могла превысить $100 000.