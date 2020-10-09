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Врач Трампа назвал возможную дату его возвращения к публичным мероприятиям

Ведомости

Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп сможет вернуться к публичным выступлениям 10 октября, говорится в служебной записке врача Трампа Шона Конли, опубликованной в аккаунте в Twitter пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЭнани.

«В субботу будет 10 день с момента постановки диагноза (Дональду Трампу. — Ведомости). Основываясь на диагностике, которую проводила команда, я ожидаю безопасного возвращения президента к публичным выступлениям в это время», — отметил Конли. Также в записке говорится, что Трамп хорошо отреагировал на лечение, без признаков побочных терапевтических последствий.

2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании выявили коронавирус. 4 октября в эфире телеканала Fox News руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад». По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения президента могла превысить $100 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных