Врач Трампа назвал возможную дату его возвращения к публичным мероприятиям
Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп сможет вернуться к публичным выступлениям 10 октября, говорится в служебной записке врача Трампа Шона Конли, опубликованной в аккаунте в Twitter пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЭнани.
«В субботу будет 10 день с момента постановки диагноза (Дональду Трампу. — Ведомости). Основываясь на диагностике, которую проводила команда, я ожидаю безопасного возвращения президента к публичным выступлениям в это время», — отметил Конли. Также в записке говорится, что Трамп хорошо отреагировал на лечение, без признаков побочных терапевтических последствий.
2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании выявили коронавирус. 4 октября в эфире телеканала Fox News руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад». По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения президента могла превысить $100 000.