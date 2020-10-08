Трамп пообещал американцам бесплатные препараты от коронавируса

Трамп отметил, что во время лечения ему помог препарат Regeneron. В связи с этим, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. «Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», — заявил Трамп. Препараты проходят регистрацию для использования в качестве лекарств от коронавируса. Затем военные будут доставлять их в больницы страны. По словам президента, препараты от коронавируса он считает важнее вакцины. Американская вакцина от COVID-19 может быть готова к президентским выборам, которые пройдут 3 ноября, отметил он.