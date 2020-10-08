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Трамп пообещал американцам бесплатные препараты от коронавируса

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Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам, а также поставить в бесплатные больницы экспериментальные препараты, которые он принимал. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Трамп отметил, что во время лечения ему помог препарат Regeneron. В связи с этим, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. «Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», — заявил Трамп. Препараты проходят регистрацию для использования в качестве лекарств от коронавируса. Затем военные будут доставлять их в больницы страны. По словам президента, препараты от коронавируса он считает важнее вакцины. Американская вакцина от COVID-19 может быть готова к президентским выборам, которые пройдут 3 ноября, отметил он.

Трамп подчеркнул, что американцы невиновны в распространении коронавируса. Он заявил, что это вина Китая, и он «заплатит за это высокую цену».

2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании выявили коронавирус. 4 октября в эфире телеканала Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад». По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения президента могла превысить $100 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных