Трамп пообещал американцам бесплатные препараты от коронавируса
Заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам, а также поставить в бесплатные больницы экспериментальные препараты, которые он принимал. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Трамп отметил, что во время лечения ему помог препарат Regeneron. В связи с этим, он подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. «Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», — заявил Трамп. Препараты проходят регистрацию для использования в качестве лекарств от коронавируса. Затем военные будут доставлять их в больницы страны. По словам президента, препараты от коронавируса он считает важнее вакцины. Американская вакцина от COVID-19 может быть готова к президентским выборам, которые пройдут 3 ноября, отметил он.
Трамп подчеркнул, что американцы невиновны в распространении коронавируса. Он заявил, что это вина Китая, и он «заплатит за это высокую цену».
2 октября Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании выявили коронавирус. 4 октября в эфире телеканала Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад». По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения президента могла превысить $100 000.