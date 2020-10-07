У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу

2 октября Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Также коронавирус выявили у его супруги, Мелании Трамп. 4 октября в эфире телеканала Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад»