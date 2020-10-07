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У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу

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У президента США Дональда Трампа уже в течение суток не наблюдается симптомов коронавируса, сообщил его лечащий врач Шон Конли. По его словам, у Трампа были выявлены антитела коронавирусу, передает ТАСС.

«На сегодняшний день у него нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации», — сказал лечащий врач американского президента.

2 октября Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Также коронавирус выявили у его супруги, Мелании Трамп. 4 октября в эфире телеканала Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад»

Трамп призвал американцев не бояться коронавируса. 

«Не позволяйте (коронавирусу) господствовать над собой. Не бойтесь его. Мы победим его. У нас есть лучшая медицинская техника и лекарства, которые были разработаны недавно», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных