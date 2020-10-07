У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу
У президента США Дональда Трампа уже в течение суток не наблюдается симптомов коронавируса, сообщил его лечащий врач Шон Конли. По его словам, у Трампа были выявлены антитела коронавирусу, передает ТАСС.
«На сегодняшний день у него нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации», — сказал лечащий врач американского президента.
2 октября Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Также коронавирус выявили у его супруги, Мелании Трамп. 4 октября в эфире телеканала Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад»
Трамп призвал американцев не бояться коронавируса.
«Не позволяйте (коронавирусу) господствовать над собой. Не бойтесь его. Мы победим его. У нас есть лучшая медицинская техника и лекарства, которые были разработаны недавно», — сказал он.