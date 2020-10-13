Козак по поручению Путина встретился в Бишкеке с президентом Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел встречу с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщила пресс-служба лидера Киргизии.
«Накануне Президент Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке провел встречу с заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козак, прибывшем в Кыргызстан по поручению Президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении. Также во встрече принял участие Садыр Жапаров, который в ночь с 5 на 6 октября был освобожден протестующими из тюрьмы и затем наделен полномочиями премьер-министра Киргизии.
В сообщении пресс-службы президента Киргизии говорится, что Россия выражала беспокойство ситуацией в стране и предлагала свою помощь в урегулировании ситуации. Жээнбеков провел несколько телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, добавили в администрации.
Акции протеста начались в Киргизии 5 октября, после объявления результатов парламентских выборов, завершившихся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. Глава государства назвал демонстрации попыткой захвата власти в стране. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.