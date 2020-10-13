Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Козак по поручению Путина встретился в Бишкеке с президентом Киргизии

Ведомости

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел встречу с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщила пресс-служба лидера Киргизии.

«Накануне Президент Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке провел встречу с заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козак, прибывшем в Кыргызстан по поручению Президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении. Также во встрече принял участие Садыр Жапаров, который в ночь с 5 на 6 октября был освобожден протестующими из тюрьмы и затем наделен полномочиями премьер-министра Киргизии.

В сообщении пресс-службы президента Киргизии говорится, что Россия выражала беспокойство ситуацией в стране и предлагала свою помощь в урегулировании ситуации. Жээнбеков провел несколько телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, добавили в администрации.

Акции протеста начались в Киргизии 5 октября, после объявления результатов парламентских выборов, завершившихся столкновениями с силами МВД и захватом правительственных зданий в Бишкеке. Глава государства назвал демонстрации попыткой захвата власти в стране. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.

Ранее по теме: В Киргизии наметилась стабилизация обстановки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных