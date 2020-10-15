Спикер парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»
Председатель парламента Кипра Димитрис Суллирус объявил об отставке после скандала с «золотыми паспортами», которые в обмен на инвестиции в страну якобы получили ряд неблагонадежных иностранцев, включая некоторых россиян, сообщило кипрское Бюро печати и информации (PIO).
В заявлении говорится, что дело с «золотыми паспортами» заподозренных в уголовном и административном преследовании иностранцев «было неправильно истолковано». «Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов ...привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента», — говорится в заявлении.
Суллирус подчеркивает, что в его предыдущем заявлении нет ничего противозаконного. «Я также уже принял решение о том, что буду делать после завершения расследования», — заявил политик.
В начале сентября кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По ее сведениям, в письме президента республики Никоса Анастадиаса был указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство. Из них 34 заявителя классифицировались как «лица высокого риска», находящиеся под уголовным или административным преследованием или связанные с компаниями, в отношении которых возбуждены дела за нарушения закона.
Среди последних были упомянут, в том числе, первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, совладелец группы «Синтез», бывший член Совета Федерации Леонид Лебедев, владелец торговой сети «Spar» в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин, первый заместитель главы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов и другие. Кузовлев, как сообщили «Ведомостям» его представители, от кипрского гражданства уже отказался.
Годом ранее, в ноябре 2019 г. власти Кипра приняли решение аннулировать гражданство 26 человек, получивших его в обмен на инвестиции. Среди них значилось девять россиян, имена которых не назывались. Кипрская газета Politis тогда сообщала, что одним из таких граждан России является бизнесмен Олег Дерипаска. Представители миллиардера отрицали эту информацию.