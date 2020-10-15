Россия отказалась от трехсторонних консультаций по делу малазийского «Боинга»
Россия прекращает участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г., сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России. В июле этого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа, что стало причиной озвученного сегодня решения Москвы.
«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — сказано в заявлении МИДа. При этом Россия готова продолжить взаимодействовать с компетентными органами Нидерландов по данному вопросу в других форматах, уточнили в ведомстве.
Нидерланды выразили сожаление от подобного решения России. «Нидерланды глубоко сожалеют об этом решении России. Кабинет министров хотел бы подчеркнуть, что действительно хочет продолжить переговоры, чтобы прийти к решению, которое воздаст должное огромным страданиям и ущербу, причиненным крушением рейса МН17», — говорится в заявлении министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.
Малазийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.