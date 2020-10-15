Россия отказалась от трехсторонних консультаций по делу малазийского «Боинга»

Россия прекращает участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по делу о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г., сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России. В июле этого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа, что стало причиной озвученного сегодня решения Москвы.