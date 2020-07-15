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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу о крушении Boeing

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск правительства Нидерландов против России из-за крушения малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г., сообщается на сайте суда.

Нидерланды считают, что Россия несет ответственность за гибель 298 человек, и указывают на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

В июне 2019 г. совместная следственная группа (JIT) назвала четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Участники военного конфликта в Донбассе и Москва обвиняют в трагедии Киев. Россия обвинения в причастности к крушению отвергает. В марте 2020 г. в Нидерландах началось рассмотрение дела о крушении лайнера.

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Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных