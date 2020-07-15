ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу о крушении Boeing
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск правительства Нидерландов против России из-за крушения малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г., сообщается на сайте суда.
Нидерланды считают, что Россия несет ответственность за гибель 298 человек, и указывают на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.
В июне 2019 г. совместная следственная группа (JIT) назвала четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Участники военного конфликта в Донбассе и Москва обвиняют в трагедии Киев. Россия обвинения в причастности к крушению отвергает. В марте 2020 г. в Нидерландах началось рассмотрение дела о крушении лайнера.
Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска.