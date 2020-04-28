«Би-би-си» и Bellingcat назвали генерала ФСБ фигурантом дела о крушении MH17

«Би-би-си» получила от источника, имеющего доступ к базе перемещений «Розыск-Магистраль», информацию о неоднократных перелетах Бурлаки в Ростов в 2014 г. Город, по заявлению «Би-би-си», тогда использовался как перевалочный пункт для желающих участвовать в боевых действиях на стороне ДНР. Bellingcat также приводит выписку из данных системы, в которой указано, что Бурлака несколько раз летел из Ростова в Москву и обратно. «Би-би-си» обращает внимание, что даты полетов соотносятся с ключевыми событиями конфликта на Донбассе, российско-украинскими отношениями и катастрофой MH17. Данные о полетах Бурлаки за 2014 г. были позднее удалены из базы «Розыск-Магистраль», «Би-би-си» сообщает, что её источник нашел их в архивной копии.