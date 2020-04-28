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«Би-би-си» и Bellingcat назвали генерала ФСБ фигурантом дела о крушении MH17

По информации издания, после активной фазы конфликта на востоке Украины он получил повышение и звание Героя России
Юрий Литвиненко
Восстановленный из обломков самолет MH17 /Peter Dejong / AP

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может быть одним из фигурантов расследования дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г., сообщает «Русская служба Би-би-си». В материалах совместной следственной группы (JIT) этот человек проходит под псевдонимом «Владимир Иванович». «Би-би-си» связало генерала Бурлаку с псевдонимом после анализа материалов, опубликованных JIT, также издание пообщалось людьми, которые общались с «Владимиром Ивановичем». К таким же выводам пришел расследовательский проект Bellingcat.

В материалах, опубликованных JIT, представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) общаются с «Владимиром Ивановичем» или упоминают его. Представители ДНР называют его командиром всей операции, проводимой на востоке Украины, и «большим начальником, прилетевшим из Москвы». Фигурант расследования по делу MH17, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин говорит, что «Владимир Иванович» должен сам ставить ему приказы сам, свидетельствуют опубликованные JIT записи.

Один из источников «Русской службы Би-би-си», который назвал вероятное имя «Владимира Ивановича», уточнил, что генерал Бурлака после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 гг. получил повышение и звание Героя России. Издание сообщает, что ему не удалось найти приказа о награждении, но известны случаи присвоения звания Героя России закрытым указом. До 2014 г. Бурлака был генерал-лейтенантом.

/Андрей Бурлака (справа) /bryanskobl.ru

«Би-би-си» получила от источника, имеющего доступ к базе перемещений «Розыск-Магистраль», информацию о неоднократных перелетах Бурлаки в Ростов в 2014 г. Город, по заявлению «Би-би-си», тогда использовался как перевалочный пункт для желающих участвовать в боевых действиях на стороне ДНР. Bellingcat также приводит выписку из данных системы, в которой указано, что Бурлака несколько раз летел из Ростова в Москву и обратно. «Би-би-си» обращает внимание, что даты полетов соотносятся с ключевыми событиями конфликта на Донбассе, российско-украинскими отношениями и катастрофой MH17. Данные о полетах Бурлаки за 2014 г. были позднее удалены из базы «Розыск-Магистраль», «Би-би-си» сообщает, что её источник нашел их в архивной копии.

Bellingcat нашел упоминание «Владимира Ивановича» в утекшем журнале переписки помощника главы ДНР Дениса Пушилина в Viber. 11 августа 2014 г. подчиненный Пушилина Александр Серов упомянул «Владимира Ивановича» и отметил, что тот служит заместителем начальника ФСБ, а его настоящее имя — Андрей Иванович. Также Bellingcat проверил опубликованный номер «Владимира Ивановича» в базах приложений для поиска контактов. В старой версии базы GetContact расследователи нашли еще один номер «Владимира Ивановича». Тот, в свою очередь, был указан в новой версии базы как «Владимир Иванович Бурлак».

«Би-би-си» и Bellingcat нашли записи выступлений Андрея Бурлаки в эфире российских телеканалов. Записи голоса Бурлаки с ТВ и «Владимира Ивановича» из данных JIT были переданы на фоноскопическую экспертизу: анализ для «Би-би-си» провела компания Martin Barry Forensic Services, а для Bellingcat — Национальный центр медиа-криминалистики университета Колорадо в Денвере. Специалисты обеих структур подтвердили умеренную степень соответствия голосов.

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«Би-би-си» представили пресс-секретарю президента Дмитрий Пескову свои выводы и попросили прокомментировать их. «Мы не знаем, о чем идет речь», — сказал Песков «Би-би-си». «Ведомости» направили запрос ФСБ.

Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. По версии следствия, лайнер сбили представители ополчения ДНР из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего бригаде ПВО из Курска. Подозреваемыми по делу проходят трое россиян и гражданин Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Россия и участники военного конфликта в Донбассе обвиняют в трагедии Киев. Следствие по делу MH17 продолжается, окружной суд Гааги должен вернуться к рассмотрению дела в июне 2020 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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