Дело MH17 пошло на повышение

В опубликованных JIT в конце прошлой недели записях перехваченных переговоров пророссийских сепаратистов упоминаются, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов и помощник президента России Владислав Сурков – как люди, так или иначе задействованные в помощи и процессе принятия решений в самопровозглашенной ДНР в административной, финансовой и военной сферах. По данным JIT, в июле 2014 г., когда был сбит Boeing, руководство ДНР «практически ежедневно» созванивалось с представителями России. Также JIT ссылается на показания нескольких свидетелей, которые заявили, что руководство сепаратистов получало указания от российских чиновников, и приводит запись июльского разговора, в котором человек, которого JIT идентифицирует как премьера ДНР Александра Бородая, говорит: «Я выполняю приказы и отстаиваю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации». В другом разговоре двое сепаратистов обсуждают, кто откуда получает указания: один ссылается на ФСБ, другой – на ГРУ.