В Нидерландах начались слушания по делу о крушении малазийского Boeing

Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. В июне 2019 г. совместная следственная группа (JIT) назвала четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Участники военного конфликта в Донбассе и Москва обвиняют в трагедии Киев. Россия обвинения в причастности к крушению отвергает.