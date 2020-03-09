В Нидерландах начались слушания по делу о крушении малазийского Boeing
Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г. Председательствующий по делу судья Хэндрик Стейнхаус сказал, что для вынесения решения потребуется более 14 дней, пишет «Интерфакс».
Подозреваемыми по делу проходят трое россиян и гражданин Украины. На судебное заседание они не пришли. По словам судьи, желание выступить в суде высказали 49 родственников погибших, 82 – обратиться к суду письменно и еще столько же планируют обратиться за денежными компенсациями. Эти цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией, уточнил Стейнхаус.
Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. В июне 2019 г. совместная следственная группа (JIT) назвала четырех подозреваемых: это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Участники военного конфликта в Донбассе и Москва обвиняют в трагедии Киев. Россия обвинения в причастности к крушению отвергает.