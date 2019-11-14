В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу

В качестве примера следственная группа приводит разговор Бородая со знакомым, в котором тот говорит, что исполняет приказы и защищает интересы только одной страны – Российской Федерации. В другом разговоре, на который ссылается JIT, военный ДНР с позывным «Монгол» говорит другому неустановленному лицу, что в Макеевку (город рядом с Донецком) прибывают «люди с полномочиями от Шойгу». Ранее фамилия министра не упоминалась в материалах дела о сбитом Boeing.