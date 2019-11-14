В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу
Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием крушения Boeing в Донбассе, объявила о поиске свидетелей, способных прояснить события, приведшие к трагедии. Следователи хотят разобраться, какую роль могли сыграть в произошедшем российские чиновники. В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
Недавно полученные сведения показывают, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, говорится в сообщении следственной группы. Именно поэтому JIT хотела бы получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы премьеру ДНР Александру Бородаю, министру обороны самопровозглашенной республики Игорю Гиркину и экипажу ЗРК «Бук» летом 2014 г. У следователей есть основания полагать, что они получали указания из России, сообщает JIT со ссылкой на перехваченные разговоры и показания свидетелей.
В качестве примера следственная группа приводит разговор Бородая со знакомым, в котором тот говорит, что исполняет приказы и защищает интересы только одной страны – Российской Федерации. В другом разговоре, на который ссылается JIT, военный ДНР с позывным «Монгол» говорит другому неустановленному лицу, что в Макеевку (город рядом с Донецком) прибывают «люди с полномочиями от Шойгу». Ранее фамилия министра не упоминалась в материалах дела о сбитом Boeing.
Следственная группа также утверждает, что обнаружила новые доказательства участия Суркова в политике ДНР: он якобы призывал сделать так, чтобы Владимир Антюфеев, который в 2014 г. стал вице-премьером республики, занял высокий административный пост.
Кроме того, как утверждают следователи, некоторые свидетели сообщили им, что в повседневное управление силами ДНР были вовлечены ФСБ и ГРУ. Об этом же свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры, пишет JIT. В них также якобы фигурирует некий «Владимир Иванович», которого называют «большим начальником», «прилетевшим из Москвы».
Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области в июле 2014 г. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. В июне 2019 г. JIT назвала четырех подозреваемых – это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Участники военного конфликта в Донбассе и Москва отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев.