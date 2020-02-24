Нидерландский прокурор заявил о наличии свидетеля запуска ракеты по MH17
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у совместной следственной группы (JIT), расследующей крушение малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, есть свидетель, который видел запуск ракеты «Бук», сбившей самолет. «Я бы сказал, что у нас есть по крайней мере один очевидец. Сколько их всего – этого я не говорил», – сказал он в эфире CBS News, отвечая на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты.
Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области в июле 2014 г. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. В июне 2019 г. JIT назвала четырех подозреваемых – это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Участники военного конфликта в Донбассе и Москва обвиняют в трагедии Киев.
Россия отвергает обвинения в причастности к крушению самолета в Донбассе. Об этом неоднократно говорил представитель Кремля Дмитрий Песков. Российское министерство иностранных дел называло расследование предвзятым и однобоким.