Нидерландский прокурор заявил о наличии свидетеля запуска ракеты по MH17

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у совместной следственной группы (JIT), расследующей крушение малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе, есть свидетель, который видел запуск ракеты «Бук», сбившей самолет. «Я бы сказал, что у нас есть по крайней мере один очевидец. Сколько их всего – этого я не говорил», – сказал он в эфире CBS News, отвечая на вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты.