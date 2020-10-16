МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

15 октября МИД России объявил об отказе российской стороны от трехсторонних консультаций по делу малазийского «Боинга». В июле этого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа, что стало причиной озвученного сегодня решения Москвы. По мнению МИД, подобные «недружественные действия» Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и участия России в них.