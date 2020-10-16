МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях о крушении над Донбассом пассажирского самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17) в 2014 г. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил нижней палате нидерландского парламента, передает De Telegraaf.
«Посла России вызвали сегодня в Министерство иностранных дел», — сказал министр 15 октября. Он отметил, что власти страны сожалеют об одностороннем шаге Москвы и намерены продолжить переговоры по этому вопросу.
15 октября МИД России объявил об отказе российской стороны от трехсторонних консультаций по делу малазийского «Боинга». В июле этого года Гаага обратилась с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с авиакатастрофой и обвинила ее в гибели экипажа, что стало причиной озвученного сегодня решения Москвы. По мнению МИД, подобные «недружественные действия» Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и участия России в них.
«Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге», — сказано в заявлении МИДа. При этом Россия готова продолжить взаимодействовать с компетентными органами Нидерландов по данному вопросу в других форматах, уточнили в ведомстве. Стефан Блок заявил, что Нидерланды сожалеют о таком решении российской стороны.
Малазийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия.