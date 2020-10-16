Швейцария присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, был открыт для автомобилей в 2018 г., а железнодорожный — годом позже. Мост построили после присоединения Крыма к России в марте 2014 г. В связи с этим, в июне того же года ЕС ввел против России санкции. Запад счет присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.