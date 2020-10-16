Швейцария присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом (ЕС) в начале октября против лиц, задействованных в строительстве Крымского моста, сообщается на сайте Государственного секретариата по экономическим делам страны.
«Федеральное управление экономики EAER внесло изменения в список лиц, прилагаемый к постановлению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией в Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — сказано в заявлении.
ЕС объявил, что вводит санкции в отношении четырех юридических и двух физических лиц из России 1 октября. Великобритания присоединилась к ним на следующий день.
Под санкции попали заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженкин и генеральный директор ООО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. В ЕС пояснили, что своим участием в строительстве моста через Керченский пролив они «поддержали вхождение незаконно аннексированного Крымского полуострова в состав России», а это «еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Ограничительные меры были наложены также на компании «Ленпромтранспроект», «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Первая Крымская страховая компания».
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, был открыт для автомобилей в 2018 г., а железнодорожный — годом позже. Мост построили после присоединения Крыма к России в марте 2014 г. В связи с этим, в июне того же года ЕС ввел против России санкции. Запад счет присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне этого года ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.