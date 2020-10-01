ЕС ввел санкции против участников строительства Крымского моста
Евросоюз объявил о введении санкций в отношении двух физических лиц и четырех компаний из России, задействованных в строительстве Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
«Совет считает, что четыре юридических и два физических лица должны быть добавлены к списку физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в проектировании, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры, связывающей Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров», — говорится в тексте документа.
Под санкции попали заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженкин, который, по информации ЕС, с 2015 года курировал строительство моста, и генеральный директор ООО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, осуществлявший контроль за созданием железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. ЕС считает, что оба своей деятельностью «поддерживают вхождение незаконно аннексированного Крымского полуострова в состав России, что еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Также санкции были распространены на компанию «Ленпромтранспроект», которая проектировала железнодорожные подходы к мосту и выполняла функции архитектурного надзора при его строительстве. Ограничения были наложены и на организацию «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», оказывавшую инженерные услуги при строительстве этих подходов. Владелец и оператор железнодорожных путей на мосту ФГУП «Крымская железная дорога» и «Первая Крымская страховая компания», участвовавшая в проекте соединения железнодорожных инфраструктур, также попали под санкции.
В целом «крымские санкции» Евросоюза включают в себя запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, ограничение финансовых и инфраструктурных инвестиций в туристические услуги на полуострове, запрет на экспорт ряда товаров и технологий для крымских компаний, использование транспорта, телекоммуникаций и энергетики для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г., после того, как в результате референдума Крым вошел в состав страны. Европейские страны считают это объединение территорий «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне 2020 г. ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.