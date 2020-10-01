ЕС ввел санкции против участников строительства Крымского моста

Также санкции были распространены на компанию «Ленпромтранспроект», которая проектировала железнодорожные подходы к мосту и выполняла функции архитектурного надзора при его строительстве. Ограничения были наложены и на организацию «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», оказывавшую инженерные услуги при строительстве этих подходов. Владелец и оператор железнодорожных путей на мосту ФГУП «Крымская железная дорога» и «Первая Крымская страховая компания», участвовавшая в проекте соединения железнодорожных инфраструктур, также попали под санкции.