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ЕС ввел санкции против участников строительства Крымского моста

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Евросоюз объявил о введении санкций в отношении двух физических лиц и четырех компаний из России, задействованных в строительстве Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

«Совет считает, что четыре юридических и два физических лица должны быть добавлены к списку физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в проектировании, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры, связывающей Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров», — говорится в тексте документа.

Под санкции попали заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженкин, который, по информации ЕС, с 2015 года курировал строительство моста, и генеральный директор ООО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, осуществлявший контроль за созданием железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. ЕС считает, что оба своей деятельностью «поддерживают вхождение незаконно аннексированного Крымского полуострова в состав России, что еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Также санкции были распространены на компанию «Ленпромтранспроект», которая проектировала железнодорожные подходы к мосту и выполняла функции архитектурного надзора при его строительстве. Ограничения были наложены и на организацию «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», оказывавшую инженерные услуги при строительстве этих подходов. Владелец и оператор железнодорожных путей на мосту ФГУП «Крымская железная дорога» и «Первая Крымская страховая компания», участвовавшая в проекте соединения железнодорожных инфраструктур, также попали под санкции. 

В целом «крымские санкции» Евросоюза включают в себя запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, ограничение финансовых и инфраструктурных инвестиций в туристические услуги на полуострове, запрет на экспорт ряда товаров и технологий для крымских компаний, использование транспорта, телекоммуникаций и энергетики для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

ЕС ввел санкции против России в июне 2014 г., после того, как в результате референдума Крым вошел в состав страны. Европейские страны считают это объединение территорий «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне 2020 г. ЕС продлил антироссийские санкции до 23 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных