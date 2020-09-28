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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ведомости

Послы Евросоюза одобрили санкции против дух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Крымского моста, сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

«Послы ЕС дали «зеленый свет» санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста. Официальное решение Совет ЕС примет позднее на основании письменной процедуры, передает агентство.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма в июне 2014 г. В ЕС по-прежнему считают присоединение Крыма и Севастополя к России «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне 2020 г. ЕС продлил санкции до 23 июня 2021 г.

Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения также попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний, использование транспорта, телекоммуникаций и энергетики для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных