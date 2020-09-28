В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Послы Евросоюза одобрили санкции против дух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Крымского моста, сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.
«Послы ЕС дали «зеленый свет» санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста. Официальное решение Совет ЕС примет позднее на основании письменной процедуры, передает агентство.
Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма в июне 2014 г. В ЕС по-прежнему считают присоединение Крыма и Севастополя к России «незаконной аннексией и нарушением международного закона». В июне 2020 г. ЕС продлил санкции до 23 июня 2021 г.
Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения также попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний, использование транспорта, телекоммуникаций и энергетики для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.