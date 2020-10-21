ЦИК Киргизии назвала дату повторных парламентских выборов
Повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) состоятся 20 декабря 2020 г. Такое решение Центризбирком принял 21 октября, передает 24.kg.
16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова назвала возможную дату новых выборов президента республики. Они могут пройти 17 января следующего года. По словам Шайлдабековой, решение об этом должен принять парламент.
5 октября после проведения парламентских выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. Действующий на тот момент президент Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В итоге ЦИК Киргизии признал незаконными итоги голосования.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об уходе с занимаемой должности. После этого назначенный накануне премьер-министром республики Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны. Согласно конституции Киргизии в случае отставки президента его обязанности временно исполняет спикер парламента. Однако занявший этот пост 13 октября Канат Исаев, по словам Жапарова, отказался быть и. о. президента. В этом случае по киргизскому законодательству и. о. президента становится премьер-министр.