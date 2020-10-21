ЦИК Киргизии назвала дату повторных парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об уходе с занимаемой должности. После этого назначенный накануне премьер-министром республики Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны. Согласно конституции Киргизии в случае отставки президента его обязанности временно исполняет спикер парламента. Однако занявший этот пост 13 октября Канат Исаев, по словам Жапарова, отказался быть и. о. президента. В этом случае по киргизскому законодательству и. о. президента становится премьер-министр.